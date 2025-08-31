عاجل.. الوضع الصحي الآن للرئيس الأمريكي بعد ظهوره وانتشار هاشتاج ترامب مات بالأمس وماذا يحدث حال وفاته بالفعل

بالأمس انتشر هاشتاج ترامب مات على منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير عالمياً، بل وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غرد أكثر من مليون أمريكي تحت وسم #TrumpIsDead، الأمر الذي أثار تكهنات عديدة، وبالرغم من ظهور الرئيس الأمريكي ترامب منذ ساعات قليلة أثناء توجهه إلى نادي ترامب الوطني بفرجينيا، إلا أنه ما زال البعض يشكك في هذا الظهور.

وتسائل العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي حول وضع ترامب الصحي الآن بعد شائعة وفاته، ويبدو أن حالته الصحية ليست على ما يرام، خاصة أن عمره الآن 79 سنة، وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أنه يعاني من تهيج في الأنسجة الناعمة بيده نتيجة كثرة المصافحة وتناوله الأسبرين كعلاج وقائي للأوعية الدموية والقلب، وذلك بعد ظهور بقعة زرقاء كبيرة في يده، كما ظهر بشكل واضح تورم كاحلي الرئيس الأمريكي منذ أيام أثناء لقاءه مع رئيس كوريا الجنوبية، الأمر الذي زاد من شائعات وفاته.

وفي حال وفاة الرئيس الأمريكي، فإن المادة 25 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن نائب الرئيس الأول هو من يتولى منصب الرئاسة، مع عدم الحاجة إلى إجراء انتخابات لحين انتهاء الولاية التي مات فيها الرئيس.

ماذا يحدث حالة موت رئيس أمريكا

كما نص دستور الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً على أنه في حال عدم تمكن الرئيس ونائبه من أداء مهمة الرئاسة لأسباب الوفاة أو غير ذلك، فإن الخلافة تنتقل إلى رئيس مجلس الشيوخ.