عاجل.. النرويج تتعهد باعتقال نتنياهو حال زار بلادها

أصبحت دولة النرويج أول الدول الأوروبية التي تتعهد بتنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، بعد المجازر التي قام بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وجاءت المجازر التي قام بها الجيش الصهيوني بناءًا على أوامر نتنياهو وعدد من القيادات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت النرويج عن اعتقال بنيامين نتنياهو حال وصل للبلاد في زيارة رسمية، وذلك من أجل تطبيق حكم المحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء منصفًا لأهالي قطاع غزة، بعدما اعتبرت أن ما حدث في غزة يعد إبادة جماعية.

وأكد وزير الخارجية النرويجي أن بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو حال زار بلادنا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.

هيئة البث الإسرائيلية: #النرويج أول دولة أوربية تهدد باعتقال نتنياهو وغالانت حال صدور مذكرة اعتقال من الجنايات الدولية بحقهما! pic.twitter.com/tZkOqmaFiz — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 21, 2024

وزير خارجية النرويج: ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية pic.twitter.com/FdjRVVZdyP — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2024

النرويج: سنعتقل نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية! pic.twitter.com/eTkBXco8z7 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 21, 2024

في سياق متصل، هددت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها جو بايدن بفرض عقوبات قوية على المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تتراجع عن أحكامها تجاه المسؤولين الصهاينة خلال الفترة المقبلة.

وأعتبر بايدن أن ما حدث في غزة رد فعل لما حدث من المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.