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عاجل.. المنطقة تشتعل وإسرائيل تضرب بعنف المشروع النووي الإيراني وتغتال منظومة القيادة الإيرانية وعلماء نوويين

سيد عطية

أشعلت إسرائيل المنطقة بأكملها فجر اليوم، وذلك عقب قيامها بشن ضربة إستباقية للمشروع النووي الإيراني في عملية أطلقت عليها إسم الأسد الصاعد، وقامت بهذه العملية عشرات الطائرات الإسرائيلية، وأعلنت أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

عاجل.. المنطقة تشتعل وإسرائيل تضرب بعنف المشروع النووي الإيراني وتغتال منظومة القيادة الإيرانية وعلماء نوويين

إسرائيل تستهدف إيران بضربة استباقية عنيفة

ويبدو أن إسرائيل استطاعت أن تشل مركز القيادة الإيراني، حيث استهدفت العديد من القيادات الإيرانية وبدقة متناهية، مما يدلل على أن إيران كانت مخترقة للنخاع على غرار اختراقها لحزب الله في لبنان وقيامها باستهداف القيادات العسكرية والسياسية والنووية وبدقة غير مسبوقة.

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وبالرغم من وجود مؤشرات قبل 48 ساعة تدلل على وجود ضربة إسرائيلية أمريكية لإيران، إلا أن طهران من الواضح أنها لم تأخذ احتياطتها، وتمكنت إسرائيل أن تشن الضربة الأولى التي استهدفت القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين في بيوتهم، هذا إلى جانب استهداف مواقع عسكرية حساسة تشمل الصواريخ الإيرانية والمشروع النووي الإيراني.

وتأخر إيران في الرد حتى الآن له دلالات كبيرة، بأن منظومة القيادة الإيرانية قد اختلت تماماً وأن الضربة الإسرائيلية أصابت إيران في مقتل، وعلى أي حال فإننا ننتظر فربما تحمل الساعات القادمة مفاجآت، ومن المحتمل أن ترد طهران بقوة كما هددت في السابق، وربما أيضاً تكتفي بامتصاص الضرب الإسرائيلية والتهديد بالرد، وربما تكون هذه الضربة الإسرائيلية سبباً في اشتعال حرب مدمرة عالمية ثالثة.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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