عاجل| المقاومة تعلن تدمير 180 دبابة وناقلة جند إسرائيلية وتنفيذ عمليات نوعية وكمائن ومقتل عدد كبير جنود دولة الإحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام
بعد غياب طويل وصل إلى 10 أيام تقريباً، خرج الناطق العسكري باسم كتائب القسام في قطاع غزة في خطاب جديد له قبل قليل، وأعلن أبو عبيدة في خطابه أنه في اليوم الخامس والستين من الحرب وبعد انتهاء الهذنة الإنسانية الأخيرة، تم تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية تنوعت بين دبابة وناقلة جند وجرافة عسكرية، وأشار إلى أن بعض هذه الآليات تم تدميرها تدميراً كلياً وبعضها تم تدميرها بشكل جزئي.
كلمة المتحدث باسم كتائب القسّام في غزة
كما أعلن أبو عبيده أنه تم نصب العديد من الكمائن لجيش الإحتلال في غزة، وتفجير مباني يتحصن بها العدو، هذا بالإضافة إلى تفجير فتحات أنفاق بجنود العدو، وتفجير عدد من الألغام في جنود الإحتلال، أدت إلى مقتل عدد كبير من جيش الإحتلال، مؤكداً أن تلك الأكمنة أوقعت قتلى كثيرين بشكل محقق.
كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة للناطق باسم كتائب القسام #أبو_عبيدة#حرب_غزة pic.twitter.com/J7xQdh9JHq
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023
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وأضاف المتحدث الرسمي باسم المقاومة في غزة أنه لن يتم تحرير جندي واحد من أسرى جنود الإحتلال إلا من خلال صفقة لتبادل الأسرى وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، وأضاف أن محاولات العدو لتحرير أسراه بالقوة لن تنجح، والدليل ما حدث قبل يومين حينما حاول الإحتلال تحرير جندي أسير فتم مقتله ومقتل القوة التي جاءت لتحريره.
كما أكد أبو عبيدة على أن تصريحات نتنياهو بالقضاء على حماس والمقاومة في غزة، إنما هي تصريحات للإستهلاك المحلي الإسرائيلي وإرضاء لليمين المتطرف، والخطاب الكامل لأبو عبيده مرفق بالخبر.