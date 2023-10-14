عاجل| المقاومة تستهدف طائرات العدو الإسرائيلي وتقتحم مواقع جديدة وتدمر آلياته وتُسطّر نصراً جديداً

وردنا الآن أخبار عاجلة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تفيد أن المقاومة ما زالت بخير وما زالت تسيطر على الأحداث، ويبدو أن الأيام المقبلة ستحمل مزيداً من المفاجآت التي تؤدب العدو الإسرائيلي الغاشم الذي لم يستطع أن يحارب وجهاً لوجه فلجأ إلى طائراته ودباباته ليدمر منازل الآمنين ويقتل الأطفال والنساء والأبرياء.

عاجل| المقاومة تستهدف طائرات العدو الإسرائيلي وتقتحم مواقع جديدة وتدمر آليات العدو وتُسطّر نصراً جديداً

المقاومة تكتب نصراً جديداً

وقالت كتائب القسام قبل قليل أن بعض رجالها تمكنوا من عبور السياج الفاصل شرقي خانيونس، وقاموا بمهاجمة العدو في عقر دارة ودمرو ثلاث آليات عسكرية وأوقعوا العديد من الخسائر البشرية في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح.

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وفي نفس اعترف الجيش الإسرائيلي قبل قليل بإصابة طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بعد استهدافها بصاورخ مضاد للدبابات، مع استمرار قصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية متتالية.

ومنذ يوم 7 أكتوبر، اليوم الذي وصفه نتنياهو بأنه سيظل يوم أسود في تاريخ دولة الإحتلال، والمقاومة تلقن العدو دروساً متتالية، واستطاعت بالفعل أن تقهر الجيش الذي قيل عنه بأنه لا يقهر، تم قهر جيش الإحتلال بأسلحة بدائية ومجموعة قليلة من الرجال، لدرجة أن نتنياهو استنجد بأمريكا وبريطانيا وفرنسا.