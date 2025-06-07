عاجل.. القسام تهز إسرائيل بسلسلة كمائن مركبة في غزة توقع عدد كبير من القتلى والجرحى

تعرض الجيش الإسرائيلي لعدة كمائن مركبة في قطاع غزة تزامناً مع عيد الأضحى جعلت خسائرة هي الأكبر على الإطلاق منذ استئنافه الحرب، حيث تعرضت قوات النخبة الإسرائيلية والقوات الخاصة لكمين أوقع 5 قتلى وعدد كبير من الجرحى، وذلك بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الكمائن المركبة في غزة تهز إسرائيل

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن جنوده دخلة مبنى في بنى سهيلا بخانيونس عقب وصول معلومات لهم بأن حركة حماس تستخدم المبنى لأغراض عسكرية، وبمجرد دخول القوات الإسرائيلية إلى المبنى تم تفجيره بالجنود، وعندما حاولت قوات الإنقاذ انتشال القتلى الإسرائيلين تم استهدافهم واستهداف الطائرة التي حاولت إجلاء القتلى والجرحى.

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وأضافت الصحافة الإسرائيلية أن انتشال القتلى والجرحى استمر لعدة ساعات بسبب ضراوة وشدة القتال، واعترفت إسرائيل بمقتل خمسة فقط وإصابة عدد آخر وفرضت رقابة عسكرية على نشر تفاصيل الكمين، بينما تقول المقاومة أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما أعلنته إسرائيل، هذا بالإضافة إلى تعرض جيش الإحتلال الإسرائيلي لأكثر من كمين تزامناً مع كمين خانيونس.

ويحاول نتنياهو أن يحقق ما أسماه النصر المطلق في الحرب على غزة، إلا أن قواته تتعرض لخسائر فادحة في القطاع كلما طال أمد الحرب، وكلما يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يقوم نتنياهو بإفساده حفاظاً على منصبه السياسي وخوفاً من اليمين المتطرف في حكومته.