العريس الميت.. فاجعة هزت أسوان وصدمة العروسة لحظة وفاة عريسها وهو يرقص معها والفرح يتحول لمأتم في لحظة

أطلق النشطاء لقب العريس الميت على عريس أسوان الذي وافته المنية في ليلة العمر وهو يرقص مع عروسته في قاعة الأفراح، الأمر الذي تسبب في فاجعة كبرى لأسوان وعلى جميع مواقع لتواصل الإجتماعي، حيث أصيب العريس بسكتة قلبية بعد دخوله قاعة الزفاف بدقائق قليلة، وفوجئ الجميع بالعريس وقد سقط أرضاً.

العريس الميت عريس أسوان الذي هز مصر ومواقع التواصل

ففي إحدى القاعات الواقعة بأسوان، بدأ الفرح ودخل العروسين القاعة وسط حالة من البهجة والسرور، وعمّت الزغاريد المكان، ووقف العريس بجوار عروسته في ليلة العمر التي طالما كان يحلم بها، وبدأ العريس يرقص مع عروسته وأحبابه، وفجأة وبدون سابق إنذار يسقط العريس على الأرض بلا أي حراك.

وتسبب العريس الميت في حالة صدمة كبيرة وخاصة لعروسته، التي أصيبت بالذهول من هول الموقف وشدته، ويبدو أن العريس كان يشعر بدنو أجله مع قرب زفافه، فكتب وصيته قبل موته بأسبوع، وذهب إلى أكثر من طبيب قبل زفافه بعد شعوره بحالة إعياء خفيفة، ولكن أكد له جميع الأطباء أنه بخير ول يوجد به شيء.

وترك العريس عروسته وأحبابه في حالة من الصدمة والذهول بعدما فاجأه الموت، وكانت الصور التي من المفترض أن يتم التقاطها للذكرى، شاهدة على هذه النهاية المأساوية، وعلى هذا الوداع المؤلم، فرحمة الله على عريس أسوان ونسأل الله الصبر والثبات لعروسته وأحباءه وإنا لله وإنا إليه راجعون.