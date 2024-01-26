عاجل: العدل الدولية تقبل دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” وتفرض عدداً من “الإجراءات الفورية” وبن غفير يتهمها بـ”معاداة السامية”

أكَّدت محكمة العدل الدولية خلال جلستها العلنية التي عقد اليوم الجمعة أنَّها تملك صلاحية الحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل“، مشيرة إلى أنَّ “لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

محكمة العدل الدولية - مواقع التواصل

المحكمة تقبل دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وأعلنت المحكمة أنَّها “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل“، وأضافت أنَّ قراراها بقبول الدعوى يأخذ بعين الاعتبار عدداً من النقاط منها:

تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تضمَّنت “رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.

قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

أنَّ الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.

العدل الدولية تطالب تل أبيب بمنع التدمير والإبادة الجماعية في غزة

وقررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل

اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة “فوراً”. رفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر. اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ومنع التدمير في القطاع المحاصر. فرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية المُلحة في قطاع غزة بشكل فوري. تأكد إسرائيل أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

محكمة العدل الدولية: يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/pbEt67L8XI — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 26, 2024

بريطانيا: إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة

يأتي ذلك فيما أكَّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني تتحمَّل مسؤولة ما يحدث في غزة، وعليها وقف القتال من أجل إطلاق سراح المحتجزين. وتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطع، كما أشار كاميرون في تصريحات نقلتها “رويترز” إلى وجود تقدم نحو وقف القتال في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني بأنَّ إسرائيل تدرس مقترحاً بريطانياً لفتح ميناء أسدود لتقديم المساعدات لغزة، لافتاً إلى أنَّ الأمر سيتطلب الكثير من الضغط، إلَّا أنَّه اعتبر أنَّ لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لن يساعد في تحقيق وقف الحرب في غزة.

ألمانيا تحترم القرار وتركيا تتوقَّع إدانة إسرائيل

وعلى صعيد المواقف الدولية من القضية أكَّدت حكومة جنوب #إفريقيا أنَّ حكم “العدل الدولية” يمثِّل انتصاراً حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إنَّ برلين سوف تحترم قرار المحكمة بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل، وتوقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة.

فلسطين ترحب وبن غفير يتهم المحكمة بـ”معاداة السامية”

فلسطينياً رحَّب وزير الخارجية رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنَّ قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعياً جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكداً أن هذا تعهد قانوني ملزم.

بينما جاء أول تعليق من تل أبيب، على لسان وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرِّف إيتمار بن غفير الذي اتهم محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، وزعم أن قرارها يثبت أنها “لا تسعى إلى العدالة”، وفق تعبيره.