عاجل.. العالم على صفيح ساخن وبوتين يتحدى أمريكا بمسيرة بحرية نووية وترامب يرد والعواقب مجهولة

يبدو أن السنوات القريبة القادمة ستكون غير مستقرة في الشرق الأوسط والعالم أجمع، ففي الشرق الأوسط توجد إسرائيل، والتي تقوم بقصف واحتلال الدول المجاورة، تقصف في سوريا ولبنان وغزة، وتفرض أمر واقع باحتلال أراضي جديدة، ومن جهة أخرى توجد حرب أوكرانيا وروسيا، ومناوشات بين الحين والآخر بين موسكو ودول أوروبا.

سباق تسلح بين الدول العظمى

أما الصين وأمريكا فيوجد بينهما توترات اقتصادية وسياسية، وكذلك الأمر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تهدد روسيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ تضرب العمق الروسي، فقامت روسيا بالرد وأعلنت عن نجاحها في إطلاق صاروخ نووي عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية ويحمل رؤوس نووية، ولا تلتقطة الردارات الحالية ولا القادمة، وبسرعة غير مسبوقة.

واليوم أعلن الرئيس الروسي عن نجاح تجربة جديدة، عبارة عن اختبار مسيرة بحرية نووية، قادرة على الوصول إلى عمق الشواطئ الأمريكية وإحداث تسونامي نووي قادر على تدمير مدن أمريكية كبرى في ثواني معدودة، ورد ترامب على روسيا قائلاً لبوتين عليك أن تتذكر أنه يوجد غواصة نووية أمريكية بالقرب من شواطئك وبقدرات غير موجودة بالعالم، وفي ظل هذا التحدي والسباق في التسليح فإن تبعات ذلك على العالم مجهولة.