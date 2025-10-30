أخبار عالمية

عاجل.. العالم على صفيح ساخن وبوتين يتحدى أمريكا بمسيرة بحرية نووية وترامب يرد والعواقب مجهولة

سيد عطية

يبدو أن السنوات القريبة القادمة ستكون غير مستقرة في الشرق الأوسط والعالم أجمع، ففي الشرق الأوسط توجد إسرائيل، والتي تقوم بقصف واحتلال الدول المجاورة، تقصف في سوريا ولبنان وغزة، وتفرض أمر واقع باحتلال أراضي جديدة، ومن جهة أخرى توجد حرب أوكرانيا وروسيا، ومناوشات بين الحين والآخر بين موسكو ودول أوروبا.

سباق تسلح بين الدول العظمى

أما الصين وأمريكا فيوجد بينهما توترات اقتصادية وسياسية، وكذلك الأمر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تهدد روسيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ تضرب العمق الروسي، فقامت روسيا بالرد وأعلنت عن نجاحها في إطلاق صاروخ نووي عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية ويحمل رؤوس نووية، ولا تلتقطة الردارات الحالية ولا القادمة، وبسرعة غير مسبوقة.

اقرأ معنا أيضاً:

واليوم أعلن الرئيس الروسي عن نجاح تجربة جديدة، عبارة عن اختبار مسيرة بحرية نووية، قادرة على الوصول إلى عمق الشواطئ الأمريكية وإحداث تسونامي نووي قادر على تدمير مدن أمريكية كبرى في ثواني معدودة، ورد ترامب على روسيا قائلاً لبوتين عليك أن تتذكر أنه يوجد غواصة نووية أمريكية بالقرب من شواطئك وبقدرات غير موجودة بالعالم، وفي ظل هذا التحدي والسباق في التسليح فإن تبعات ذلك على العالم مجهولة.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.