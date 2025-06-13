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عاجل: الطيران الإسرائيلي يشن هجومًا على إيران.. تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

أحمد سيد أحمد صالح

في تطور مفاجئ ومثير للقلق، أفادت مصادر إعلامية ومراقبون دوليون بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ هجومًا جويًا على مواقع داخل الأراضي الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أثار موجة من التخوفات من تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة.

تل أبيب وطهران
حسبما نقلت وكالات أنباء عالمية، بما في ذلك “رويترز” و”أسوشيتد برس”، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية وإستراتيجية في محافظة أصفهان وسط إيران، والتي تضم منشآت نووية وعسكرية حساسة. وأشارت تقارير أولية إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة، مع تناقل مقاطع فيديو تُظهر أعمدة دخان متصاعدة.
إسرائيل وإيران
وردًا على ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ”أهداف مشبوهة”، دون تأكيد خسائر بشرية أو مادية كبيرة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الأضرار أو عدد الضحايا إن وُجدت.


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عن الكاتب:
أحمد سيد أحمد صالح

محرر صحفي، وأخصائي علاقات عامة وإعلام، مهتم بالشأن العام السياسي والاجتماعي، أؤمن بأهمية دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي، وأسعى دائماً لتقديم محتوى دقيق وموثوق، مع الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية.

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