عاجل: الطيران الإسرائيلي يشن هجومًا على إيران.. تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

في تطور مفاجئ ومثير للقلق، أفادت مصادر إعلامية ومراقبون دوليون بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ هجومًا جويًا على مواقع داخل الأراضي الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أثار موجة من التخوفات من تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة. حسبما نقلت وكالات أنباء عالمية، بما في ذلك “رويترز” و”أسوشيتد برس”، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية وإستراتيجية في محافظة أصفهان وسط إيران، والتي تضم منشآت نووية وعسكرية حساسة. وأشارت تقارير أولية إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة، مع تناقل مقاطع فيديو تُظهر أعمدة دخان متصاعدة. وردًا على ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ”أهداف مشبوهة”، دون تأكيد خسائر بشرية أو مادية كبيرة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الأضرار أو عدد الضحايا إن وُجدت.