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عاجل.. الشرع يقرر صرف منحة عيد الأضحى 500 ألف ليرة لجميع العاملين بالدولة و300 ألف لأصحاب المعاشات

سيد عطية

قام الرئيس أحمد الشرع منذ قليل بالإعلان عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لكافة العاملين بالدولة السورية، بقيمة 500 ألف ليرة سورية، وتشمل هذه المنحة المدنيين والعسكريين وكافة العاملين بالجهاز الحكومي بسوريا.

عاجل.. الشرع يقرر صرف منحة عيد الأضحى 500 ألف ليرة لجميع العاملين بالدولة و300 ألف لأصحاب المعاشات

ووفق المرسوم الصادر من الرئيس السوري أحمد الشرع والذي حمل رقم 68 لعام 2025، فإن يتم أيضاً صرف منحة مماثلة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات المدنيين والعسكريين، وبقيمة 300 ألف ليرة سورية.

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كما تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بأجر يومي، مع إعفاء منحة عيد الأضحى من أي اقتطاعات أو ضرائب، ووجه الشرع بسرعة تنفيذ القرار منذ تاريخ صدوره.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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