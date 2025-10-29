عاجل.. السعودية تنتصر للسودان وتدين الجرائم المروعة بحق المدنيين وترفض التدخلات الخارجية
أدانت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي لوزارة خارجيتها منذ قليل ما يحدث في مدينة الفاشر بالسودان من جرائم مروعة ضد المدنيين والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع، وأعربت المملكة عن بالغ قلقها لما يحدث.
بيان خارجية السعودية حول ما يحدث في السودان والفاشر
كما رفضت المملكة أي تدخلات خارجية في السودان، والتي من شأنها إطالة أمد الصراع، وزيادة معاناة الشعب السوداني، وطالبت المملكة قوات حميدتي بضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، والإلتزام بالقانون الإنساني والدولي.
وجاء نص بيان خارجية السعودية وفق ما يلي:
تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وشددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.
ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقفٍ لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.