عاجل.. السعودية تنتصر للسودان وتدين الجرائم المروعة بحق المدنيين وترفض التدخلات الخارجية

أدانت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي لوزارة خارجيتها منذ قليل ما يحدث في مدينة الفاشر بالسودان من جرائم مروعة ضد المدنيين والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع، وأعربت المملكة عن بالغ قلقها لما يحدث.

بيان خارجية السعودية حول ما يحدث في السودان والفاشر

كما رفضت المملكة أي تدخلات خارجية في السودان، والتي من شأنها إطالة أمد الصراع، وزيادة معاناة الشعب السوداني، وطالبت المملكة قوات حميدتي بضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، والإلتزام بالقانون الإنساني والدولي.

وجاء نص بيان خارجية السعودية وفق ما يلي: