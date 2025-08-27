أخبار عالمية

عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لسوريا وتدين الإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية

سيد عطية

أعربت المملكة العربية السعودية على لسان وزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها الشديد للإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وزعزعة أمنها الداخلي واستقرارها، مؤكدةً أن التوغل الإسرائيلي داخل سوريا هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، والإتفاق المبرم بين إسرائيل وسوريا عام 1974 مـ.

عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لسوريا وتدين الإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية

الخارجية السعودية تدين انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

كما أكدت الخارجية السعودية على أن المملكة تدعم الدولة السورية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الجمهورية العربية السورية، وتحقيق السيادة السورية الكاملة على جميع الأراضي السورية، وجددت المملكة رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية من شأنها تقسيم سوريا.

اقرأ معنا أيضاً:

كما دعت المملكة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة السورية ومساندتها لتحقيق الأمن والإستقرار بكافة الأراضي السورية، ومواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي السورية.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.