عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لسوريا وتدين الإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية

أعربت المملكة العربية السعودية على لسان وزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها الشديد للإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وزعزعة أمنها الداخلي واستقرارها، مؤكدةً أن التوغل الإسرائيلي داخل سوريا هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، والإتفاق المبرم بين إسرائيل وسوريا عام 1974 مـ.

الخارجية السعودية تدين انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

كما أكدت الخارجية السعودية على أن المملكة تدعم الدولة السورية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الجمهورية العربية السورية، وتحقيق السيادة السورية الكاملة على جميع الأراضي السورية، وجددت المملكة رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية من شأنها تقسيم سوريا.

اقرأ معنا أيضاً:

كما دعت المملكة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة السورية ومساندتها لتحقيق الأمن والإستقرار بكافة الأراضي السورية، ومواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي السورية.