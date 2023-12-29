عاجل| الدفاع الروسية: نفذنا 50 ضربة على مطارات عسكرية أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل أنها نفذت 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري، والمطارات العسكرية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قواتها تصدت لـ 13 هجوما أوكرانيا كان يستهدف محور كراسني ليمان، وأضافت “بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1205من العسكريين خلال الأسبوع الماضي”.

وأفصح المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه تم إحباط عدد من المحاولات لنقل مخربين إلى الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبرو في خيرسون، كما بلغت خسائر كييف حوالي 390 عسكريا، و17 من الزوارق البحرية بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام عن جملة من خسائر الجيش الأوكراني، والتي بلغت خسارة أكثر من 355 جنديا و4 دبابات في محور كوبيانسك خلال أسبوع.