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عاجل| الدفاع الروسية: نفذنا 50 ضربة على مطارات عسكرية أوكرانية

أحمد مراد
الدفاع الروسية تعلن عن جملة من الخسائر التي ألحقتها بكييف

قالت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل أنها نفذت 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري، والمطارات العسكرية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قواتها تصدت لـ 13 هجوما أوكرانيا كان يستهدف محور كراسني ليمان، وأضافت “بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1205من العسكريين خلال الأسبوع الماضي”.

وأفصح المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه تم إحباط عدد من المحاولات لنقل مخربين إلى الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبرو في خيرسون، كما بلغت خسائر كييف حوالي 390 عسكريا، و17 من الزوارق البحرية بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام عن جملة من خسائر الجيش الأوكراني، والتي بلغت خسارة أكثر من 355 جنديا و4 دبابات في محور كوبيانسك خلال أسبوع.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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