عاجل| الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف غزة ويطالب السكان بالإخلاء والقسام تنفي وتعلن العثور على رفات رهينة إسرائيلي

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم السبت الأحد، الموافق 19 أكتوبر 2025، أن الهجوم الذي تم تنفيذه اصباح اليوم هو من صنيعة حماس الإرهابية على حد وصفه، وأنه عقب هذا الهجوم الذي انتهك وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة ضد البنى التحتية الإرهابية، وضد عناصر حماس.

وأكمل البيان موجها رسالته إلى المدنيين “من أجل السلامة لكم، ونظرا للغارات الجارية، تمركزوا فقط في الجهة الكائنة غرب الخط الأصفر”، وأفصح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي عليها اللون الأحمر هي “منطقة قتال خطيرة جدًا”، وطالب بإخلائها فورا.

القسام تنفي ادعاءات جيش الاحتلال

ومن جانبها، فقد قال بيان منسوب لكتائب الشهيد عز الدين القسام “حماس” أن لا علم لها بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح الذي أشار إليها العدو بالخريطة، وأن هذه المناطق الحمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وأكدت القسام التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتصال بينها وبين ما تبقى من مجموعات لها في هذه المنطقة مقطوع منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري.

ولفتت القسام الانتباه إلى أنه لا علم لديها إن كانت هذه المجموعات قد استشهدت أم أنهم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ.

رهينة إسرائيلي

وأعلنت القسام اليوم الأحد، العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين، وقالت بأنها ستقوم بتسليمه إلى الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم حال سمحت الظروف في الميدان بذلك.

وأشارت القسام إلى أن أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي سيعوق عمليات البحث، وهذا بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل من شن غارات جوية وقصف مدفعي على أهداف جنوب القطاع، وسط خلافات خاصة بانتهاك وقف إطلاق النار.