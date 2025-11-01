عاجل.. التعازي تنهال على أمير قطر وبيان من الديوان الأميري بوفاة الشيخة مريم وإنا لله وإنا إليه راجعون

أصدر الديوان الأميري بدولة قطر بياناً قبل قليل أعلن فيه عن وفاة حرم حاكم دولة قطر الأسبق، صاحب السمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، والمتوفية هي الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، والتي وافتها المنية اليوم الأول من نوفمبر الجاري 2025.

وأضاف بيان الديوان الأميري أن صلاة الجنازة على الراحلة ستكون من جامع ناصر بن عبدالله العطية في منطقة الخريطيات، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم محبيها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء نص بيان الديوان الأميري القطري وفق ما يلي: