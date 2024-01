عاجل| البيت الأبيض يعلن وقف المساعدات لأوكرانيا

أورد قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن البيت الأبيض أعلن وقف المساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بشكل كامل، وبذلك تفقد أوكرانيا أهم داعميها.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is embraced by U.S. President Joe Biden in the Oval Office of the White House in Washington, September 21, 2023. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

لم يعد لدى أمريكا أي أموال لأوكرانيا

وكان جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، قد أعلن في منذ أيام أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أي أموال لتقدمها لأوكرانيا، وأكد أن أي مساعدات جديدة لن تمر إلا بعد موافقة الكونجرس عليها.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي “وقع الرئيس على الحزمة الأخيرة التي كان لدينا تمويل لها، وكان هذا كل شيء. نحن بحاجة لموافقة الكونغرس على رصد أموال إضافية لدعم أوكرانيا”.

في الوقت نفسه كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح منذ أكثر من أسبوعين أن الولايات المتحدة سوف تقوم بتقديم 250 مليون دولار إضافية لتسليح كييف، وطالب الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

وكانت رئيسة حزب “باتكيفشينا” الأوكراني يوليا تيموشينكو، قد دعت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى البحث عن خطط بديلة لسد العجز نتيجة لضعف المساعدات الغربية التي تقدم للبلاد.