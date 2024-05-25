عاجل.. البنتاجون يكشف عن خضوع وزير الدفاع لإجراء طبي غير جراحي

كشفت وزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية “البنتاجون”، عن أن الوزير لويد جيه أوستن سيخضع لإجراء طبي غير جراحي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد شعوره بتعب مفاجئ.

وكان أوستن قد تعرض للإصابة بسرطان البروستاتا، مما جعل هناك حالة من القلق لدي القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتخلي أوستن عن مهامه في وزارة الدفاع الأمريكي، بعد خضوعه لإجراء طبي غير جراحي.

وكشف البنتاجون في بيان رسمي، عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن سيخضع لإجراء اختياري وغير جراحي وقليل التدخل يتعلق بمشكلة المثانة التي تم تحديدها مسبقًا، وفقًا ما جاء من قبل موقع روسيا اليوم.

ومن المقرر أن ينقل أوستن مسؤولياته إلى نائبته كيتلين هيكس.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن هناك حالة من التوتر من التراجع الصحي لوزير الدفاع الأمريكي، خاصة بعدما تم الإعلان عن تعرضه لسرطان في البروستاتا، مما جعل هناك قلق لدي القيادات الأمريكية.