عاجل.. البنتاجون يكشف عن خضوع وزير الدفاع لإجراء طبي غير جراحي
كشفت وزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية “البنتاجون”، عن أن الوزير لويد جيه أوستن سيخضع لإجراء طبي غير جراحي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد شعوره بتعب مفاجئ.
وكان أوستن قد تعرض للإصابة بسرطان البروستاتا، مما جعل هناك حالة من القلق لدي القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية.
#البنتاغون: وزير الدفاع #أوستن سيخضع لإجراء طبي غير جراحي اليوم الجمعة.#عكاظ pic.twitter.com/SZ56z7dDOA
— عكاظ عاجل (@okaz_brk) May 24, 2024
ومن المقرر أن يتخلي أوستن عن مهامه في وزارة الدفاع الأمريكي، بعد خضوعه لإجراء طبي غير جراحي.
وكشف البنتاجون في بيان رسمي، عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن سيخضع لإجراء اختياري وغير جراحي وقليل التدخل يتعلق بمشكلة المثانة التي تم تحديدها مسبقًا، وفقًا ما جاء من قبل موقع روسيا اليوم.
ومن المقرر أن ينقل أوستن مسؤولياته إلى نائبته كيتلين هيكس.
وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن هناك حالة من التوتر من التراجع الصحي لوزير الدفاع الأمريكي، خاصة بعدما تم الإعلان عن تعرضه لسرطان في البروستاتا، مما جعل هناك قلق لدي القيادات الأمريكية.