عاجل.. الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية للاحتلال الصهيوني

وجه الاتحاد الأوروبي صفعة قوية للاحتلال الصهيوني بشأن قرارات محكمة العدل الدولية القوية، التي صدرت خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت الموافق الخامس والعشرون من شهر مايو الجاري، بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة للجميع ويجب تنفيذها.

جاء ذلك وسط صمت أمريكي كبير وترحيب عربي بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي دعت خلالها إسرائيل بضرورة وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط ترحيب عربي وصمت أمريكي..

أوروبا: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها#عكاظhttps://t.co/6kr0iYZqib — عكاظ _سياسة (@Okaz_Policy) May 25, 2024

وأوضح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي بأن قرارات وأوامر العدل الدولية تعد نافذة وملزمة لجميع الأطراف.

وأكد في منشور له عبر صفحته الشخصية بمنصة “إكس”، بأنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.

وكانت محكمة العدل الدولية قد وصفت الأمر في مدينة رفح بالكارثي، مما جعلها تطالب الاحتلال الصهيوني بوقف الهجوم العسكري فورًا، وعدم التحرك في أي مكان بمحافظة رفح.

الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تعتبر أعلى جهاز قضائي تابع لجمعية الأمم المتحدة، كما أن قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تمتلك جهازاً تنفيذاً أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.