عاجل.. الإمارات تعزي إسرائيل حكومةً وشعباً في قتلى حادث إطلاق النار في القدس وبيان من وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً قبل قليل أدانت فيه حادث إطلاق النار الذي استهدف مستوطنين يهود في القدس، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

الخارجية الإماراتية تعزي إسرائيل في قتلى عملية القدس

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيانها عن استنكارها الشديد للحادث ووصفته بالعمل الإرهابي، كما أكدت الإمارات على رفضها الكامل لجميع أشكال الإرهاب والعنف الذي يهدف إلى زعزعة الإستقرار في المنطقة، وأرسلت خالص تعازيها لإسرائيل لذوي القتلى وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ معنا أيضاً:

وجاء نص بيان وزارة الخارجية الإماراتية وفق ما يلي