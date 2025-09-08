أخبار عالمية

عاجل.. الإمارات تعزي إسرائيل حكومةً وشعباً في قتلى حادث إطلاق النار في القدس وبيان من وزارة الخارجية

سيد عطية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً قبل قليل أدانت فيه حادث إطلاق النار الذي استهدف مستوطنين يهود في القدس، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيانها عن استنكارها الشديد للحادث ووصفته بالعمل الإرهابي، كما أكدت الإمارات على رفضها الكامل لجميع أشكال الإرهاب والعنف الذي يهدف إلى زعزعة الإستقرار في المنطقة، وأرسلت خالص تعازيها لإسرائيل لذوي القتلى وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء نص بيان وزارة الخارجية الإماراتية وفق ما يلي

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

