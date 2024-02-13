أصدر الأزهر الشريف منذ قليل عبر مواقعه الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي بياناً رسمياً حذر فيه العالم من كارثة إنسانية وصفها بالغير مسبوقة، نتيجة أفعال الإحتلال الإسرائيلي في غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعد شن هجمات على المدنيين النازحين في رفح، الأمر الذي ينذر بكارثة محققة.

عاجل| الأزهر في بيان رسمي يحذر العالم من كارثة إنسانية غير مسبوقة في رفح ويطالب بالإتحاد لمواجهة المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين

بيان الأزهر الشريف بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

حيث قام الإحتلال في بداية عدوانه الغاشم على غزة بتهجير أكثر من مليون فلسطيني إلى مدينة رفح، وبعد أن نصب الفلسطينيون خيامهم في العراء، بدأ الإحتلال الإسرائيلي في شن هجمات على رفح، التي تعد المأوى الأخير والملاذ الآمن للمدنيين، بل إن الإحتلال الصهيوني يلوح بعملية برية عسكرية في رفح، وأي عملية برية في تلك المدينة المكتظة بالمدنيين سوف تحدث كارثة غير مسبوقة، وهذا ما يحذر منه الأزهر الشريف وشيخه الطيب الدكتور أحمد الطيب.

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وحول تفاصيل ونص بيان الأزهر الشريف فقد جاء وفق ما يلي.