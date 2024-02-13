عاجل| الأزهر في بيان رسمي يحذر العالم من كارثة إنسانية غير مسبوقة في رفح ويطالب بالإتحاد لمواجهة المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين
أصدر الأزهر الشريف منذ قليل عبر مواقعه الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي بياناً رسمياً حذر فيه العالم من كارثة إنسانية وصفها بالغير مسبوقة، نتيجة أفعال الإحتلال الإسرائيلي في غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعد شن هجمات على المدنيين النازحين في رفح، الأمر الذي ينذر بكارثة محققة.
بيان الأزهر الشريف بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح
حيث قام الإحتلال في بداية عدوانه الغاشم على غزة بتهجير أكثر من مليون فلسطيني إلى مدينة رفح، وبعد أن نصب الفلسطينيون خيامهم في العراء، بدأ الإحتلال الإسرائيلي في شن هجمات على رفح، التي تعد المأوى الأخير والملاذ الآمن للمدنيين، بل إن الإحتلال الصهيوني يلوح بعملية برية عسكرية في رفح، وأي عملية برية في تلك المدينة المكتظة بالمدنيين سوف تحدث كارثة غير مسبوقة، وهذا ما يحذر منه الأزهر الشريف وشيخه الطيب الدكتور أحمد الطيب.
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وحول تفاصيل ونص بيان الأزهر الشريف فقد جاء وفق ما يلي.
الأزهر يُدينُ العدوان الصـ ــهيوني الإرهـابـ ـي على رفح ويحذِّر العالم من كارثة إنسانية غير مسبوقة، الأزهر يُطالب العالم بالاتحاد في مواجهة المخطط الصـ ــهيوني الإجرامي لتهجير الفلسـ ـطـ ـينيين من رفـ ـح.
يُدينُ #الأزهر_الشريف بأشد العبارات العدوان الصـ ــهيوني الإرهـابـ ـي الذي استهدف الآمنينَ في مدينة رفـ ـح المكتظة بالنازحين، وقتل أكثر من ١٠٠ شخص نصفهم من الأطفال، محذرًا العالم أجمع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حال التزام الصمت تجاه المخطط الصـ ــهيوني الإجرامي الخطير لاقتحام رفـ ـح، التي تأوي نحو مليون ونصف المليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غـ ..ـزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذٍ آمنٍ.
وينادي الأزهر بضرورة الاتحاد في مواجهة إجرام الكيان الصـ ــهيوني على رفـ ـح، خاصة بعد أن صم آذانَه للنداءات العالمية التي صدرت من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، مؤكدًا أن التخلف عن إغاثة الفلسـ ـطـ ـينيين الأبرياء -اليوم وليس الغد- سيُودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء -نساءً وشيوخًا وأطفالًا وشبابًا- من الفارِّين من نيران العدوان الصـ ــهيوني، في جريمة إبادة جماعية جديدة تُضافُ إلى سجلِّ جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصـ ــهيوني منذ أكثر من ٧٥ عامًا.
ويطالب علماءُ الأزهر المجتمعَ الدولي والقوى الفاعلة بتحمل المسؤولية أمام إنسانيتهم وضمائرهم تجاه هذا التهديد الكارثي المزدوج؛ قتلًا وإبادةً ومنعًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكلٍ كاف إلى قطاع غـ ..ـزة، والقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع المعزول