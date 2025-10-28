عاجل الآن.. نتنياهو يأمر بشن ضربات عنيفة على غزة ويحاول الإتصال بترامب لأخذ الضوء الأخضر
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن، أن نتنياهو أمر الجيش بشن ضربات قوية وعنيفة على قطاع غزة، ويحاول نتنياهو في هذه الأثناء الإتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على ضوء أخضر بالهجوم الكاسح على غزة.
نتنياهو ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار ويأمر بالهجوم على غزة
ويحاول نتنياهو بشتى الطرق انتهاك وقف إطلاق النار زاعماً أن حماس هي التي تنتهك الإتفاق، وذلك بالرغم من محاولات المقاومة الحثيثة لتنفيذ كامل خطة ترامب التي تم التوافق عليها، وطالبت أكثر من مرة بإدخال معدات ثقيلة للبحث عن جثامين أسرى الإحتلال.
اقرأ معنا أيضاً:
- عاجل “شكلها هتقلب نووي”.. بوتين يستعرض بصاروخ نووي عابر للقارات وترامب يهدده علناً بغواصة نووية قرب سواحل روسيا
- عاجل.. تحطم مقاتلتين أمريكيتين تابعتين لحاملة الطائرات يو إس إس نيميتز وسقوطهما في البحر
- عاجل.. بوتين بالبدلة العسكرية يتحدى أمريكا وأوروبا ويعلن عن أخطر سلاح عابر للقارات ولا تملكه إلا روسيا
وتأتي هذه المحاولات من نتنياهو لإعادة الحرب مرة أخرى، وذلك للهروب من جلسات محاكمته بتهم الفساد المتهم بها، حيث كان عنده جلسة محاكمة اليوم، وتحجج للمحكمة بوجود مستجدات سياسية وأمنية للهروب من المحاكمة.