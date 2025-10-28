أخبار عالمية

عاجل الآن.. زلزل قوي يضرب تركيا منذ قليل

سيد عطية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية منذ قليل عن وقوع زلزال قوي ضرب غربي البلاد، وذلك في ولاية باليكسير، وشعر بالزلزال سكان مناطق أزمير وبورصة واسطنبول، وبلغت قوة الزلزال نحو 6.1 درجة بمقياس ريختر.

زلزال تركيا اليوم

وحتى الآن لم تتحدث المؤسسات الرسمية التركية عن مقدار الأضرار التي وقعت نتيجة الزلزال، وتشير بعض المصادر إلى وجود منزل مدمر في سينديرجي وتضرر عدد من المنازل الأخرى نتيجة الزلزال، والذي كان على عمق 10 كيلو متر.

وفي سياق متصل أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أن الهزة الأرضية التي ضربت تركيا منذ قليل كانت في تمام الساعة 10:48 مساءًا، وكان مركز الزلزال يبعد 862 كيلو متر شمالي مرسى مطروح.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


