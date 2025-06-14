عاجل الآن.. دفعة رابعة من الصواريخ الإيرانية بإتجاه شمال إسرائيل

قالت الإذاعة الإسرائيلية أن الدفعة الرابعة من الصواريخ الإيرانية تضرب المدن الشمالية، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية

إنفجارات ضخمة في الشمال

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن انفجارات ضخمة تهز عددا من المواقع شمالا، وذلك بعد أن إعلان الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المواقع شمالا

وقالت هيئة إذاعة جيش إسرائيل أن إيران أرسلت مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.

رد إيراني قوي

جاءت صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل إسرائيلية أصيبت فى الهجمات الإيرانية التى جاءت كرد على هجوم الدولة العبرية الذى نفذ فى الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إصابات طفيفة لحقت بأربعة مواطنين فى تل أبيب.

وأرسلت إيران أكثر من 200 صاروخ حتى الأن إلى الأراضى المحتلة فى فلسطين، ما أدى إلى هروب آلاف المواطنين فى دولة إلى الاحتلال الملاجئ.