عاجل الآن.. حماس تشن هجوم مفاجئ على مخبأ ياسر أبو شباب السري ووقوع اشتباكات عنيفة وإسرائيل تتدخل لحماية العصابات

تمكن جهاز أمن المقاومة الفلسطينية في غزة منذ قليل بالوصول إلى المخبأ السري لياسر أبو شباب وعصابته في رفح الفلسطينية، تلك العصابات التي تعمل تحت سمع وبصر القوات الإسرائيلية، والتي عملت إسرائيل على إنشائها منذ بداية الحرب لتكون بديلاً لحركة حماس في القطاع بعد الحرب.

الطيران الإسرائيلي يحمي عناصر أبو شباب

ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وتلك الميلشيات التي أنشأتها إسرائيل، وقامت عناصر أبو شباب بطلب العون من الجيش الإسرائيلي، والذي تدخل بالفعل عبر سلاح الجو لإسرائيلي لحماية هذه المجموعات الخارجة عن القانون.

وفي بيان لحركة حماس منذ قليل عن عصابات ياسر أبو شباب، قالت الحركة أن الأجهزة الشرطية وبمساندة شعبية واسعة في غزة، تقوم بواجبها الوطني لملاحقة هذه العصابات المسلحة ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، وذلك من أجل حماية المواطنين وصوناً للممتلكات الخاصة والعامة.