عاجل الآن.. بيان مشترك من 8 دول عربية وإسلامية بشأن إنهاء حرب غزة
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً قبل قليل يتعلق بحرب غزة وإنهائها، وصدر من مصر وقطر وتركيا وباكستان وأندونسيا والإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية، ورحب وزراء خارجية الدول المذكورة بالخطوة التي اتخذتها حماس بشأن ردها على خطة ترامب للسلام المتعلقة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
كما رحب البيان بقرار الرئيس الأمريكي بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وبدء الدخول في المفاوضات، وأعربت الدول الثمانية عن تقديرهم لموقف ترامب لإرساء السلام في المنطقة والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
كما أعرب وزراء خارجية الدول الثمانية عن ترحيبهم بإعلان حركة المقاومة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة انتقالية فلسطينية مستقلة، وأكدوا على ضرورة البدء بشكل فوري في المفاوضات ووضع آلية لتنفيذ مقترح ترامب ومعالجة نقاط الإختلاف، وجاء نص البيان وفق ما يلي.
نص بيان الدول العربية والإسلامية
يرحب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اليوم بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
ورحب وزراء الخارجية بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل لوقف القصف فوراً، والبدء بتنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أن هذه الخطوات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع.
كما رحب وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا على ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.
وقد أكد وزراء الخارجية التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود الاتفاق، وضمان إيصال كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، للوصول إلى آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعمار غزة، ويُمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.