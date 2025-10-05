عاجل الآن.. بيان مشترك من 8 دول عربية وإسلامية بشأن إنهاء حرب غزة

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً قبل قليل يتعلق بحرب غزة وإنهائها، وصدر من مصر وقطر وتركيا وباكستان وأندونسيا والإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية، ورحب وزراء خارجية الدول المذكورة بالخطوة التي اتخذتها حماس بشأن ردها على خطة ترامب للسلام المتعلقة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

كما رحب البيان بقرار الرئيس الأمريكي بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وبدء الدخول في المفاوضات، وأعربت الدول الثمانية عن تقديرهم لموقف ترامب لإرساء السلام في المنطقة والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما أعرب وزراء خارجية الدول الثمانية عن ترحيبهم بإعلان حركة المقاومة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة انتقالية فلسطينية مستقلة، وأكدوا على ضرورة البدء بشكل فوري في المفاوضات ووضع آلية لتنفيذ مقترح ترامب ومعالجة نقاط الإختلاف، وجاء نص البيان وفق ما يلي.

نص بيان الدول العربية والإسلامية