عاجل الآن.. ضرب مطار رامون الإسرائيلي بطائرة مفخخة ووقوع إصابات وإغلاق المجال الجوي فوق المطار

سيد عطية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل أن جماعة أنصار الله الحوثية باليمن استهدفت إسرائيل بعدة طائرات مسيرة، وضربت إحدى هذه المسيرات مطار رامون الواقع جنوبي إسرائيل، وأصابت الطائرة قاعة المسافرين بالمطار.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الهجوم أدى إلى حدوث إصابات في صفوف المسافرين، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بعدد من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بالمطار، وتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فوق مطار رامون الإسرائيلي.

ويذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من الطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل منذ صباح اليوم، حيث تم استهداف إسرائيل بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، وقال جيش الإحتلال أنه تم إسقاط طائرة منهما، والثانية سقطت في مكان خالي، ومنذ قليل تم استهداف إسرائيل بثلاث طائرات أخرى وأصابت أحدهم مطار رامون.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


