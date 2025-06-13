عاجل الآن.. إسرائيل تحترق ودمار غير مسبوق في تل أبيب والصواريخ الإيرانية تمطر إسرائيل جواً وبحؤاً

بدأت إيران منذ دقائق قليلة في الرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت برنامجها النووي وقادتها العسكريين والنووين فجر اليوم، وها هي إيران تشن الآن أعنف هجوم جوي تشهده إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، والتي أحدثت دماراً كبيراً في تل أبيب والعديد من المدن الإسرائيلية.

إيران تمطر تل أبيب بالصواريخ

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الدمار الذي حدث في تل أبيب الكبرى بسبب الصواريخ الإيرانية غير مسبوق ولم تشهده إسرائيل من قبل إطلاقاً، حيث تعرضت العديد من المباني والمركبات لإصابات مباشرة، كما استهدفت إيران العديد من المناطق العسكرية ووزارة الحرب الإسرائيلية.

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كما قامت الغواصات الإيرانية بإطلاق الصواريخ الباليستية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال وزير الخارجية الإيراني منذ قليل، بأنه يجب على الجميع أن لا يحدثنا عن ضبط النفس، وأنه لا يوجد أماكن آمنة في إسرائيل، ويأتي الرد الإيراني تزامناً مع تصديها لهجمات جوية إسرائيلية، وإسقاط عدد من الطائرات الإسرائيلية، وأنباء عن أسر بعض الطيارين.

ويبدو أن المنطقة بأكملها دخلت في أتون الحرب التي لا يعلم نهايتها إلا الله، وذلك نتيجة التهور الإسرائيلي وشن هجمات مفاجئة على دولة ذات سيادة.