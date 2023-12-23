عاجل| اشتباكات من نقطة صفر في مخيم جباليا.. وعدد القتلى من الجنود الإسرائيليين

قام الجيش الإسرائيلي اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر بشن عمليات قصف إضافية على قطاع غزة، مؤكداً على مواصلة الحرب ضد حركة حماس، وذلك على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، والذي دعى من خلاله إلى ضرورة زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر خلال الفترة القادمة.

اشتباكات بين عناصر حماس الجيش الإسرائيلي من نقطة صفر - مصدر الصورة: العربية

حماس تستهدف الجنود الإسرائيليين

ومن جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام وهى الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على أربعة جنود إسرائيليين من نقطة صفر بمنطقة مخيم جباليا شرق قطاع غزة، وأكدت أنها تقوم بالرد على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة في قطاع غزة ضد المدنيين العزل.

وكان كتائب القسام قد ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها يخوضون خلال هذه الفترة اشتباكات قوية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأكدت من خلال تدويه لها عبر حسابها على تليغرام أن مقاتليها استخدموا في تلك الاشتباكات عبوات العمل الفدائي بالإضافة غلى قذائف “الياسين 105” المضادة للدروع، كما استخدمت القذائف المضادة للتحصينات والأفراد، وأنهم أوقعوا خلال تلك الاشتباكات عدد كبير من الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام أمس الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، أنها أوقعت 5 جنود إسرائيليين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما بين جريح وقتيل، وذلك بعد استهدافهم خلال الساعات الماضية بقذيقة مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر.

عدد الشهداء الفلسطينيين في الـ48 ساعة الأخيرة

من جانبها أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم مقتل 18 شخصاً في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات بمنطقة وسط قطع غزة خلال الليلة الماضية، كما أكدت على أن الجيش الإسرائيلي يواصل القصف المكثف والعنيف على مختلف أنحاء قطاع غزة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 400 شخص خلال الـ48 ساعة الماضية.

الجيش الإسرائيلي يُدمر مجمع أنفاق

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الجمعة أمس تدمير مجمع أنفاق هام واستراتيجي ومقرات لحركة حماس في مدينة غزة شمال القطاع.

أصدر خلال الساعات القليلة الماضية مجلس الأمن الدَّوْليّ قرار رقم 2720 الذي يدعوا جميع الأطراف إلى إتاحة وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية في القطاع.

” يدعو كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، واتّخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، واستخدام كل طرق الدخول والتنقل المتاحة في كل أنحاء قطاع غزة” لتوصيل الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى القطاع.

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صدر قرار مجلس الأمن بتأييد 13 من الأعضاء مع امتناع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ ذلك القرار، وحتى الآن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة للغاية لا تكفي المواطنين في القطاع.