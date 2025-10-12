عاجل.. اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان والسعودية تتابع بقلق وتطالب بضبط النفس
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات أفغانستان والجيش الباكستاني، وذلك على طول الحدود بين البلدين، وتأتي هذه الإشتباكات عقب اتهام أفغانستان لجارتها الباكستانية بشن غارات عنيفة على أراضيها، وذلك في تطور كبير وخطير يُنذر بانفجار الأوضاع بين البلدين الشقيقين والجارين.
اشتعال الحرب بين أفغانستان وباكستان وقلق سعودي وعالمي
وازدات حدة المواجهات عقب قيام قوات أفغانية بمهاجمة مواقع باكستانية، وسط أنباء تشير إلى سيطرة قوات طالبان على بعض المواقع الحدودية التابعة لباكستان، وتأتي هذه الحرب الجديدة عقب مطالبة الرئيس الأمريكي بقاعدة باغرام الأفغانية ورغبته في السيطرة عليها بعد الإنسحاب الأمريكي منها منذ سنوات قليلة.
اقرأ معنا أيضاً:
- عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. وفاة 3 من الديوان الأميري في شرم الشيخ وإصابة آخرين بحادث آليم
- عاجل.. أردوغان يفاجئ العالم بإعلانه الذهاب إلى غزة ويؤكد على عدم احترام إسرائيل للإتفاقيات والمواثيق
- عاجل.. حماس تفرض شروطها على إسرائيل لوقف الحرب وتفاصيل الإتفاق حول سلاح المقاومة والإنسحاب الإسرائيلي من غزة
وفي سياق متصل، أعربت المملكة العربية السعودية في بيان لها قبل قليل عن بالغ قلقها بشأن التواترات الجارية بين البلدين، ودعت الجميع إلى تجنب التصعيد وضبط النفس والجلوس على مائدة المفاوضات لفض النزاعات، وتغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.