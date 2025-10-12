أخبار عالمية

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان والسعودية تتابع بقلق وتطالب بضبط النفس

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات أفغانستان والجيش الباكستاني، وذلك على طول الحدود بين البلدين، وتأتي هذه الإشتباكات عقب اتهام أفغانستان لجارتها الباكستانية بشن غارات عنيفة على أراضيها، وذلك في تطور كبير وخطير يُنذر بانفجار الأوضاع بين البلدين الشقيقين والجارين.

اشتعال الحرب بين أفغانستان وباكستان وقلق سعودي وعالمي

وازدات حدة المواجهات عقب قيام قوات أفغانية بمهاجمة مواقع باكستانية، وسط أنباء تشير إلى سيطرة قوات طالبان على بعض المواقع الحدودية التابعة لباكستان، وتأتي هذه الحرب الجديدة عقب مطالبة الرئيس الأمريكي بقاعدة باغرام الأفغانية ورغبته في السيطرة عليها بعد الإنسحاب الأمريكي منها منذ سنوات قليلة.

وفي سياق متصل، أعربت المملكة العربية السعودية في بيان لها قبل قليل عن بالغ قلقها بشأن التواترات الجارية بين البلدين، ودعت الجميع إلى تجنب التصعيد وضبط النفس والجلوس على مائدة المفاوضات لفض النزاعات، وتغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


