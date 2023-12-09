عاجل| استشهاد الصحفية “علا عطا الله” وعدد من أفراد عائلتها.. والقسام تُعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام عربية اليوم السبت عن استشهاد الصحفية “علا عطا الله”، وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي قوي على حي الدرج بمدينة غزة، وسط حالة من الحزن الكبير سيطرت على الأهل وأصدقاء الصحفية، حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن الضربة الإسرائيلية على الصحفيين في جنوب لبنان غير مقبوله، وأنها تكون هجوماً مباشراً على مدنيين.

عدد من أفراد القسام - مصدر الصورة: تصميمي

العفو الدولية تُطالب بالتحقيق في قتل الصحفيين

أكدت منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في الثالث عشر من أكتوبر في لبنان، حيث أنه يُعد جريمة حرب، كما أوضحت أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه خلال الفترة القادمة، وأنه لا يمكن للدولة الإسرائيلية قتل الصحفيين والإفلات من العقاب، حيث أكدت على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في تلك الوقائع.

وتابعت المنظمة أنها لم تجد أي مؤشر على وجود أي مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيها الضربات بمنطقة جنوب لبنان، ويجب عدم حدوث تلك الوقائع مرة ثانية مشددة على أتخاذ إجراءات التحقيق ومحاسبة المخالف.

حماس تُعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود إسرائيليين

من جانبها أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، عن تمكن قواتها من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف قوية من نوع “الياسين 105” بمنطقة شرق حي الزيتون في غزة، كما أكدت أن مجاهدوا القسام قد تمكنوا من تفجير مدرسة تحصن فيها عدد من جنود الاحتلال بأربعة عبوات ناسفة، مما أسفر عن وجود قتلى ومصابين في شرق حي الزيتون في غزة.

وأضافت ” كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس أنه بعد رصد تموضع لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تمكن المجاهدون التابعين لها من تفخيخ ونسف تلك المدرسة التي تحصن بها العشرات من الجنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وأنه تم أيضاً استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة شمال خان يونس، وذلك من خلال قذيفة من نوع “الياسين 105”.

ونشرت كتائب القسام صورة تحت عنوان “دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء”، حيث أعلنت من خلال البيان الصادر عنها اليوم السبت، أنها دكت تحشدات من قوات العدو الإسرائيلي المتغلغلة في محور شمال مدينة خان يونس، وذلك من خلال قذائف الهاون، ورشقة صاروخية قصفت بها كيبوتس مجين.

وكانت حركة حماس قد أعلنت إحباط محاولة الجيش الإسرائيلي أمس الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها، وإيقاع عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إصرارها الكامل على المضي قدماً في إفشال تحركات العدو الإسرائيلي وأهدافه في قطاع غزة.

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وكشفت حركة حماس تفاصيل المحاولة الفاشلة للجيش الإسرائيلي من أجل تحرير الأسير، حيث أكدت القسام أن الجيش قام باستخدام سيارة إسعاف من أجل التستر ورائها لتنفي العملية الفاشلة، بما يُخالف القوانين الدولية والتي ترقى إلى جريمة حرب، ولابد من محاسبة الكيان الإرهابي على تلك الجرائم.