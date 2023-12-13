عاجل| اختراق موقع الجيش الإسرائيلي.. والقراصنة يوجهون رسالة هامة للكيان

كشفت الصحيفة العبرية “جيروزاليم بوست” تعرض موقع الجيش الإسرائيلي لهجوم قوي من قبل قراصنة متخصصين مؤيدين للدولة الفلسطينية، جاء ذلك الخبر بالتزامن مع القصف العنيف التي تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي على غزة من أجل القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

علم اسرائيل- مصدر الصورة: العربية

هجوم إلكتروني على موقع الجيش الإسرائيلي

أشارت الصحيفة العبرية أن موقع الجيش الإسرائيلي تعرض لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة مؤيدين للدولة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، حيث قام الهاكرز المستولون على الموقع الرسمي للجيش باستبدال الصفحة الرئيسية للموقع وتهديد الكيان الإسرائيلي، بعبارة قوية للكيان الصهيوني.

رسالة الهاكرز

وكتب القراصنة رسالة عاجلة وهامة للكيان الإسرائيلي وقعوا عليها باسم “Anonymous Jo”، وجاء نص الرسالة:

“إن غطرستكم وظلمكم تجاه أهلنا في غزة لن تنالوا منها إلا رعبًا وقتلًا وحربًا، سواء كانت في البر أو في الجو أو إلكترونيًا”.

وأضاف القراصنة الذي قاموا بتعريف أنفسهم أنهم من الدولة الأردنية، مؤكدين أن ذلك يأتي رداً على أفعالكم الهمجية وقتل الشعب الفلسطيني المستضعف في قطاع غزة، مؤكدين أنها البداية فقط، وأنه لن يقبل هؤلاء إلا بتحرير الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، وحتى لو استمرت تلك الحرب إلى الأبد.

“هذا ليس سوى رد على أفعالكم الهمجية وقتل شعبنا المستضعف في غزة، هذه هي البداية فقط، ومن هنا نقول لكم أننا لن نقبل إلا تحرير أرضنا فلسطين من النهر إلى البحر. وحتى لو استمرت حربنا معكم إلى الأبد فلن تجدوا منا إلا ذلك”

تحاول بعض الدول الوسطاء بين حركة حماس والدولة الإسرائيلية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، وذلك من أجل إدخال العديد من المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين العزل، حيث تسعى تلك الدول إلى رفع العبء عن الفلسطينيين خلال هذه المرحلة الهامة، التي تعمل فيها الدولة الإسرائيلية على تكثيف وتوسيع العمليات العسكرية في غزة، من أجل القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

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وكان “نتنياهو” قد أعلن منذ قليل أنه على خلاف مع الرئيس الأمريكي “بايدن” بشأن حرب غزة والمستقبل بعد انتهاء الحرب، مؤكداً على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة الأمريكية لإسرائيل خلال الحرب على غزة، وأن غزة لن تكون للفصائل الفلسطينية بعد انتهاء الحرب خلال الفترة القادمة.