عاجل.. اختراق استخباراتي ضخم لإسرائيل تنفذه إيران وتحصل على معلومات حساسة تخص المنشآت النووية الإسرائيلية

أفاد التلفزيون الإيران قبل قليل، أن الإستخبارات الإيرانية نفذت أكبر عمل استخباراتي ضد إسرائبل، ووفق وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية، فإن طهران تمكنت من الحصول على مستندات وصفتها بالحساسة والإستيراتيجية تخص المنشآت النووية والمشاريع الإسرائيلية في فلسطين والمنطقة.

إيران تحصل على وثائق استخباراتية ضخمة من إسرائيل

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هذه العملية الإستخباراتية تم تنفيذها قبل مدة، ولكن لم يتم الإعلان أو الكشف عن تفاصيلها في حينها، حتى تتم عملية نقل الوثائق للداخل الإيراني بشكل آمن، وأكدت التصريحات الإيرانية أن المستندات والوثائق التي تم الحصول عليها وصلت الآن إلى إيران في أمن تام.

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وأشارت إلى إيران أن الوثائق الإسرائيلية التي تم الحصول عليها تم وصولها إلى مواقعها الآمنة والمطلوبة داخل الجمهورية الإيرانية، وأن حجم الوثائق ضخم للغاية، لدرجة أن فحصها ودراستها سوف تستغرق وقتاً طويلاً.