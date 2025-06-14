عاجل.. إيران تعلن عن مفاجآت ستصدم العالم بعد قليل فهل تفعلها طهران وتجري تجربة نووية

قالت وسائل إعلام إيرانية منذ قليل على لسان الحرس الثوري الإيراني، أن إيران تعمل على التجهيز لمفاجأة سوف تصدم العالم خلال الساعات القادمة، ومع تكهنات الخبراء والعسكريين فإن هذه المفاجآت التي يتحدث عنها الإعلام الإيراني لن تخرج بين أمرين اثنين، وكلاهما سوف يؤلم إسرائيل والعالم أجمع.

مفاجآت إيران للعالم قريباً

ووفق التصريحات الإيرانية فإن إيران سوف تفتح مدينة صواريخ خيبر وسجيل وعماد وحاج قاسم، والأهم في هذه الصواريخ هي صواريخ خيبر المدمرة، وهي صواريخ متطورة يتعدى مداها الـ2000 كم، وتعمل بالوقود السائل، وبها رأس متفجرة تصل إلى طن و200 كيلو، كما أن هذه النوعية من الصواريخ موجهة.

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كما أفادت بعض التكهنات أن إيران ربما تعلن خلال الساعات القادمة عن إمتلاكها لقنبلة نووية، وتجري أول تجربة عملية لها، ووفق المحلل العسكري والسياسي الكويتي والمحامي ناصر الدويلة، فإن إجراء إيران لأول تجربة نووية في أسرع وقت هو الذي سيردع نتنياهو ويحقق توازن الرعب.

فهل ستفعلها إيران وتستهدف إسرائيل بصواريخ خيبر الدقيقة والمدمرة، أم أنها سوف ستعلن عن امتلاكها لسلاح نووي لمواجهة السلاح النووي الإسرائيل، هذا ما ستكشفه الساعات القليلة المقبلة، وترقبوا معنا تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية لحظة بلحظة.