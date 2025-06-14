عاجل.. إيران تأسر طيّار إسرائيل وتشن هجوم صاروخي من الغواصات وتستهدف آبار الغاز بالبحر المتوسط

بدأت إيران بالرد العنيف على الضربة الإسرائيلية، ولأول مرة تقوم الغواصات الإيرانية باستهداف إسرائيل بالصواريخ الباليستية، وتعرضت تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية إلى دمار هائل، وانهارت العديد من المباني وشوهدت ألسنة اللهب في عدد كبير من المناطق الإسرائيلية.

أسر طيار إسرائيلي وهجوم إيراني من الغواصات على إسرائيل

كما تم تداول صور مباشرة من داخل قطاع غزة تظهر اشتعال النيران في آبار الغاز بالبحر المتوسط، هذا إلى جانب أن الدفاعات الجوية بدأت بالعمل والتصدي للطائرات الإسرائيلية الآن، وتداول أنباء تفيد بتمكن إيران من إسقاط طائرات إف 35 وأسر طيار إسرائيلي حتى الآن.

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ويبدو أن إيران مع بدء الضربة الإسرائيلية فجر الجمعة، حاولت امتصاص هذه الضربة، وقامت بسحب الدفاعات الجوية حفاظاً عليها من الإستهداف، وذلك نظراً لأن الضربة الإسرائيلية كانت مباغتة وغير معلومة الهوية، وكانت الضربة شديدة، ثم التقطت طهران أنفاسها على مدار اليوم وأعادت تنظيم صفوفها مرة أخرى مع بدء الرد الإيراني على إسرائيل.

وعملياً وعسكرياً أصبحت إيران الآن في حالة حرب وتعيش أجواء الحرب، واتخذت جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة، وبدأ الدفاع الجوي الإيراني الآن بالعمل بقوة لحماية سماء طهران وغيرها من المدن الإيرانية.