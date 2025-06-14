عاجل.. إيران تأسر طيار إسرائيلي ثاني وتسقط طائرتين إف 35 وتحذر أمريكا وبريطانيا وفرنسا من التدخل
أعلنت إيران قبل قليل عن تمكنها من إسقاط طائرتين إسرائيليتين من طراز “إف 35” الأمريكية، وأكدت أن أحد الطيارين قفز من الطائرة أثناء استهدافها، وتم اعتقاله على الفور، ويعد هذا هو الطيار الإسرائيلي الثاني الذي يتم أسره في طهران أثناء تنفيذ هجمات جوية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
آخر تطورات حرب إيران وإسرائيل
كما وجهت إيران تحذير شديد اللهجة إلى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، من التدخل أو صد أي هجمات إيرانية تستهدف إسرائيل، وقالت طهران أن أي دولة ستشارك في صد الهجمات ستكون هدفاً لصواريخها، ويدخل في ذلك التحذير كل القواعد العسكرية الموجودة بدول الخليج والسفن والزوارق المتواجدة بالبحر الأحمر والخليج الفارس.
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كما أكدت إيران على أنها ستقوم بتوسيع هجماتها الصاروخية خلال الساعات القادمة، مؤكدة أنها ستطلق 2000 صاروخ دفعة واحدة، وستكون هجماتها واسعة النطاق.