عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان أمير دولة قطر

قام كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود بتقديم برقيات عزاء ومواساة لأمير دولة قطر الشقيقة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية.

عزاء الملك سلمان وولي العهد لأمير قطر

وكان الديوان الأميري قد أعلن في وقت سابق عن وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية، حرم حاكم دولة قطر الأسبق صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، سائلين الله تبارك وتعالى لها الرحمة والمغفرة.

اقرأ معنا أيضاً:

وجاءت نص برقية عزاء الملك سلمان لأمير قطر وفق ما يلي:

“علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـ رحمها الله ـ حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما جاء نص برقية عزاء الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم وفق ما يلي: