عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. السعودية تعزي قطر في ضحايا الهجوم الإسرائيلي الغادر

سيد عطية

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أعلنت فيه عن خالص تعازي المملكة لقيادة وحكومة وشعب قطر الشقيق في استشهاد أحد منسوبي قوات الأمن القطرية نتيجة القصف الإسرائيلي الغادر بالأمس والذي كان يستهدف قادة حماس في الدوحة.

كما جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على وقوفها بكافة إمكانياتها وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء نص بيان وزارة الخارجية السعودية وفق ما يلي.

تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له، وتجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


