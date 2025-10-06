أخبار عالمية

عاجل| إصابة 20 شخص بعد إطلاق مسلح النار في سيدني الأسترالية وهناك مفاجأة في ملابسات الحادث

أحمد مراد

أطلق مسلح النار في أحد شوارع المكتظة بالسكان في مدينة سيدني الأسترالية على السيارات العابرة بلا أي تمييز بما في ذلك مركبات الشرطة، بحسب الشرطة الأسترالية، وذلك قبل أن يتم توقيفه ومن ثم اعتقاله.

وألقت الشرطة الأسترالية القبض على الرجل بعد أن أصاب 20 شخصا على الأقل، منهم حالة خطرة فيما تم تدارك الموقف بالنسبة للأشخاص التسعة عشر الآخرين، وتم إغلاق المنطقة السكنية بالضواحي الغربية لمدينة سيدني، عقب حادث إطلاق النار مساء أمس الأحد.

وذكرت السلطات الأسترالية أن الحادث تم في منطقة كرويدون بارك (croydon park)، وتم إغلاق عدة شوارع، وفي ذات الوقت أسرع المسعفون لتقديم النجدة لنحو 16 شخص ممن أصيبوا في الحادث في مكان الحادث، جميعهم كانت جروحهم طفيفة، بينما تم نقل رجلان إلى المستشفى من أجل تلقي العناية اللازمة.

ومن المفاجآت في ملابسات الحادث أن الرجل الذي أطلق النار يبلغ من العمر 60 عاما بحسب ما أوضحت الشرطة الأسترالية الذي تمكنت من القبض عليه داخل أحد المباني في تمام الساعة التاسعة والنصف تقريبا، بعد أن داهموا موقعه، وتم تصنيف المداهمة على أنها عالية الخطورة.

وقالت الشرطة الأسترالية أنها نقلت المشتبه به إلى المستشفى متأثرا بإصابته بعد المداهمة القاسية التي اعتقل على أثرها فورا، كما تم مصادرة عدد من الأسلحة النارية في حوزته، والتحقيقات جارية الآن لمعرفة باقي ملابسات الحادث، والدوافع التي أدت إلى إقدام الرجل على هذا الفعل.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


