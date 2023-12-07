عاجل: إصابة 100 جندي إسرائيلي في العين وبعضهم أصيب بالعمى في غزة… فما السبب

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء عن إصابة أكثر من 100 جندي إسرائيلي في أعينهم خلال الاشتباكات في غزة، وتنوعت الإصابات ما بين العمى الجزئي والكلي وهو أمر لم يعلنه الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي حتى الآن.

أحد جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي - مصدر الصورة: قناة الغد

#عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم خلال الحرب إلى درجة إصابة بعضهم بالعمى pic.twitter.com/59QYpnNoQO — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 6, 2023

إصابة الجنود الإسرائيليين بالعمى

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إصابة الجنود الإسرائيليين بالعمي يرجع إلى المعارك التي خاضوها في قطاع غزة والتي نتج عنها انفجارات مروعة وتطاير للشظايا أدت إلى إصابات بالغة الخطورة في أعينهم الأمر التي نتج عنه عمى جزئي وآخر كُلي لبعض الجنود، ويرجع ذلك إلى عدم استخدامهم النظارات الواقية أثناء الاشتباكات، وأشارت إلى أن بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

ووفقًا لما ذكرته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فقد استقبل مستشفى سوروكا في بئر السبع وحده 40 جنديًا مصابا في العين، حيث استقبل المستشفى في الأيام الثلاثة الأخيرة فقط 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

حملة تبرع لشراء نظارات واقية للجنود الإسرائيليين

وعلى الرغم من نفي جيش الاحتلال وجود نقص في النظارات الواقية والتي يهمل الجنود ارتداؤها أثناء المعارك، إلا أنه نتيجة زيادة أعداد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في العين قامت مستشفى سوروكا بإطلاق حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود، ووفقًا للإعلام الإسرائيلي فقد أكد الجيش أنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 90 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير عشرات المركبات الآلية، حيث قُتل أمس الرقيب عميت بونزل، 22 عاما من شوهام، والرقيب آلمنيو إيمانويل فيليكه، 22 عاما من كريات جات، هذا بالإضافة إلى إصابة 4 مقاتلين بجروح خطيرة، منهم 3 جنود احتياط في دورية مظليين، وجندي احتياطي من الكتيبة 7008 وذلك أثناء معارك في شمال القطاع، بينما وصلت حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 411، وفق مصادر رسمية.

قد يهمك: الدعم الأمريكي لإسرائيل سلاح ذو حدين فلماذا؟!.. وما أكثر ما تخشاه إسرائيل ؟!

إليك أيضًا: “الهاسبارا” الإسرائيلية والحرب الخفية.. هل استطاعوا الفوز بها أم انقلب السحر على الساحر؟

#عاجل | هيئة البث الاسرائيلية تعلن : اصابة 100 جندي اسرائيلي بالعمى اما جزئيا او كليا بسبب الانفجارات في غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/JhG9j20XHp — قناة الانوار 2 (@alanwartv2) December 6, 2023

ومن المرجح أن جيش الاحتلال لم يرد الإعلان بشكل رسمي عن أعداد الجنود المصابين بالعمى من أجل الحالة النفسية للجنود وخاصة مع كثرة عمليات التمرد العسكري الذي شهدتها صفوف جيش الاحتلال منذ بدأ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

كان آخرها رفض نصف جنود وضباط إحدى الكتائب في غزة العودة إلى الخدمة، احتجاجًا على فصل قائدي سرية فيها، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حيث قرر الجيش إقالة ضابطين، هما قائد سرية ونائبه، بسبب انسحاب السرية من إحدى المعارك العنيفة التي اندلعت مع عناصر المقاومة الفلسطينية أثناء محاولتها التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمال القطاع، وقالت أحرونوت إن سبب الانسحاب يرجع إلى عدم حصول السرية على دعم عسكري وغطاء ناري خلال المواجهات.