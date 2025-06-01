عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال محمد السنوار ومحمد شبانة وكوارع بغارة جوية في خانيونس

أعلنت إسرائيل قبل قليل عن تأكيدها لاغتيال كل من محمد السنوار قائد الجناح العسكري لحماس، وذلك بغارة جوية تم تنفيذها في يوم 13 مايو 2025، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية التي استهدفت السنوار تمت بالإشتراك بين جيش الدفاع والشاباك، وكانت الغارة بمنطقة خانيونس.

إسرائيل تغتال السنوار وشبانة

وقال أفيخاي أدرعي قبل قليل أنه تم اغتيال قائد لواء رفح محمد شبانة في نفس الغارة، وكان برفقتهم قائد كتيبة جنوب خان يونس القيادي مهدي كوارع، وادعت إسرائيل أن الشهداء الثلاثة تم استهدافهم بمجمع للقيادة والسيطرة أسفل الأرض بالقرب من المستشفى الأوروبي بخانيونس.

اقرأ معنا أيضاً:

كما ادعت إسرائيل في بيان لها اليوم أن كل من محمد السنوار ومحمد شبانة كانا من المدبرين والمنفذين لما حدث في السابع من أكتوبر، وأن السنوار يعد من الشخصيات المؤثرة بعملية صنع واتخاذ القرارات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأضافت أن مهدي كوارع كان عضو عسكري في حماس وأحد صانعي السلاح بالحركة.