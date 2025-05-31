عاجل.. أول تعليق من ترامب على قيام زوجة ماكرون بصفعه على وجهه ويقدم نصيحة هامة لإيلون ماسك

منذ أيام قليلة تم تداول فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء نزوله من الطائرة في زيارة خارجية إلى فيتنام، وأظهر الفيديو أن زوجة ماكرون قامت بصفعه على وجهه أمام كافة الحاضرين وعلى الهواء مباشرةً، الأمر الذي أحدث ضجة كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي.

ترامب يعلق على صفعة ماكرون

وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي من زوجته، قال ترامب لرجل الأعمال إيلون ماسك ممازحاً وساخراً من صفعة ماكرون، عليك أن تغلق باب الطائرة جيداً.

اقرأ معنا أيضاً:

وكانت الإليزية حاولت أن تبرر الصفعة التي تلقاها ماكرون من زوجته، ونفت الواقعة في البداية، إلا أنها عادت وعلقت مرة أخرى على هذه الصفعة قائلة، أن ما حدث من زوجة الرئيس الفرنسي كان عبارة عن دعابة بين زوجين، وقد أثار الموقف ضجة كبرى وانتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.