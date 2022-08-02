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عاجل| أول تعليق لأسرة أيمن الظواهري رداً على أنباء مقتله بغارة أمريكية في أفغانستان

إسلام عوض

ما زالت أصداء مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تتوالي، فمنذ قليل بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد مقتل أيمن الظواهري في غارة شنتها طائرات مسيرة تابعة لوكالة الإستخبارات الأمريكية، وأفادت مصادر مخابراتية لوكالة رويترز أن مقتل الظواهري كان الأحد الماضي، وأن الرئيس الأمريكي سيخرج في مؤتمر صحفي ويكشف تفاصيل هذه العملية.

أيمن الظواهري

أول تعليق لأسرة الظواهري على نبأ مقتله

وفي أول تعليق لأسرة أيمن الظواهري على أنباء مقتله، أكدت أنها سمعت بهذه الأنباء منذ قليل، مؤكدةً أن الخبر انتشر بشكل كبير في جميع وكالات الأنباء العالمية والمحلية، وأكدت أسرة الظواهري أنه لا يوجد أي اتصالات به منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك حينما خرج من مصر ثم انضم إلى تنظيم القاعدة.

مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة بغارة أمريكية

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في الصورة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

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وأضافت أسرة الظواهري، أنه في حال ما إذا كانت هذه الأخبار حقيقية، فإنه لا يجوز عليه إلا الرحمة، داعين الله عز وجل أن يحسن خاتمة الجميع، وذلك وفق قولهم.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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