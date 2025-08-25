عاجل.. أول تعليق إسرائيلي على قتلها 5 صحفيين منذ قليل عمداً بغزة في مجمع ناصر الطبي

تواصل إسرائيل استهداف الصحفيين في قطاع غزة عن عمد، وذلك لأن هؤلاء الصحفيين هم من ينقلون جرائم الإحتلال والتجويع في القطاع المحاصر، فقبل أيام قتلت الصحفي بقناة الجزيرة أنس الشريف ومعه أربعة من زملاءه، وبرر الكيان مقتل الشريف بأنه تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس.

إسرائيل تقتل الصحفيين في غزة عمداً وتخالف المواثيق الدولية

واليوم ومنذ قليل، استهدفت إسرائيل وبشكل متعمد مبنى مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى استشهاد اثنين من الصحفيين، وحينما خرج عدد آخر من الصحفيين لمتابعة القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر، قامت بقصفهم للمرة الثانية وعلى الهواء مباشرةً مما أدى إلى استشهاد عدد آخر من الصحفيين.

واستشهد بمجمع ناصر الطبي اليوم كل من الصحفي حسام المصري ومحمد سلامة وأحمد أبو عزيز والصحفية مريم أبو دقة وغيرهم، الأمر الذي يعد انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وعقب استهداف إسرائيل للصحفيين في مجمع ناصر الطبي، خرج متحدث الإحتلال أفيخاي أدرعي، لينقل أسف الجيش الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين مدعياً أنهم لم يقصدوا استهداف أي صحفي وأنه سيتم التحقيق بالواقعة، وتأتي واقعة استهداف الصحفيين اليوم لتضاف إلى سجل جرائم إسرائيل في قطاع غزة، وترفع عدد الصحفيين الشهداء الذين استهدفتهم إسرائيل منذ بداية حرب غزة وحتى اليوم إلى 240 صحفي.