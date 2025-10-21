أخبار عالمية

عاجل.. أمير قطر يفتح النار على إسرائيل ويدعو لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة

أدلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم بتصريحات نارية تجاه إسرائيل، داعياً العالم أجمع بوضع حد للإحتلال الإسرائيلي ووقف الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس، وانتهاكها لاتفاق السلام الذي تم في شرم الشيخ برعاية أمريكية مصرية قطرية تركية.

أمير قطر يُدلي بتصريحات لاذعة ضد إسرائيل

وخلال الجلسة الافتتاحية بمجلس الشورى اليوم، أدان الشيخ تميم بن حمد مواصلة إسرائيل لهجماتها على غزة أكثر من مرة، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، كما أدان أمير قطر توسيع إسرائيل لعمليات الإستيطان بالضفة ومساعيها لتهويد القدس الشريف.

وأضاف أمير قطر بأنه يجب الآن وضح حد لهذا الإحتلال، داعياً المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبتهم في المحاكم الدولية، وأشار الشيخ تميم إلى تطلعه لأن يسهم اعتراف 130 دولة بفلسطين، إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


