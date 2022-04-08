“عاجل” أكاديمية الأوسكار تُعلن عقوبة قاسية على ويل سميث بعد صفعه لكريس روك في الحفل

قامت أكاديمية الأوسكار الأمريكية بالإعلان عن عقوبة قاسية جداً على الممثل الأمريكي “ويل سميث” في القضية المشهورة بصفعه لمقدم حفل الأوسكار الأخير “كريس روك”، وذلك حيث كان الحفل الأخير قد شهد حدث غريب جداً حيث قام ويل سميث بصفع مقدم الحفل على وجهه وذلك بعد أن سخر من زوجة ويل ومن مظهرها بسبب شعرها، وكانت الأكاديمية قد أكدت أنها تنظر في الواقعة وتدرس العقوبات التي ستقوم بوضعها على ويل سميث، وهذا ما سنتابعه معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالعقوبات الموقعة على الممثل الأمريكي ويل سميث.

أكاديمية أوسكار تعلن عقوبة ويل سميث

أشار أكاديمية الأوسكار في بيان نشرته اليوم عن إعلان عقوة ويل سميث عن ما فعله في الحفل الأخير لتسليم جوائز أوسكار، ووضح هذا البيان العقوبة التي أقرتها الأكاديمية والتي تنص على منع الممثل الأمريكي ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات قادمة، وذلك وفقاً لما صدر عنه من تصرف سيء حين قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك مقدم الحفل.

تصريحات زوجة ويل سميث

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت تصريحات غريبة أثارت ضجة كبيرة جداً حيث قالت “المرآة لا تحتاج لرجل يحميها، وأضافت أنها تمنت لو أن ويل لم يصفح كريس لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها ولا تحتاج لمن يدافع عنها.

ويل سميث

والجدير بالذكر أن ويل سميث قد فاز بجائزة اوسكار لأفضل ممثل لهذا العام وذلك عن فيلمه الشهير “الملك ريتشارد” وللعلم بأن هذه العقوبة التي أصدرتها الأكاديمية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على هذه الجائزة ولن تمنع حصوله على الجائزة في المستقبل، وكان ويل قد استقال من الاكاديمية في وقت سابق واعتذر لكريس روك وأكد أنه سيقبل أي عقوبات عن هذا السلوك.