عاجل| أفغانستان تنفذ ضربات انتقامية ضد مواقع باكستانية على طول خط دوراند

أحمد مراد

قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، اليوم الأحد، أن “العملية الانتقامية” ضد باكستان اكتملت بنجاح، وأضافت “إنه ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية التي تشنها باكستان، تم تنفيذ عملية انتقامية ضد القوات الباكستانية على طول خط دوراند”.

وأكمل البيان “لقد انتهت العملية عند منتصف الليل.. وكانت ناجحة”، وحذرت الدفاع الأفغانية من تكرار هذا الانتهاك مرة أخرة لمجالها الجوي، وإن القوات المسلحة الأفغانية سترد على أي اعتداء بحزم لحماية حدودها ومجالها الجوي.

وكانت وسائل إعلامية أفغانية، قد أعلنت مساء أول أمس الجمعة، أن مسيرة باكستانية هاجمت، الخميس، سيارة مدرعة في كابول، كانت تقل زعيم طالبان الباكستانية “نور والي محسود” والخلفاء المحتملين له، بالإضافة إلى ذلك، فقد هاجمت القوات الباكستانية ولاية باكتيكا شرق أفغانستان.

