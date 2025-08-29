أخبار عالمية

عاجل “أردوغان يفعلها”.. تركيا تعلن رسمياً قطع علاقتها مع إسرائيل وإغلاق أجوائها نهائياً أمام الطائرات الإسرائيلية

سيد عطية

في واقعة هي الأولى من نوعها من بين دول العالم، أعلن وزير خارجية تركيا بناءً على توجيهات الرئيس أردوغان، عن قطع كافة العلاقات التجارية والإقتصادية مع إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي التركي نهائياً أمام كافة الطائرات الإسرائيلية، وذلك رداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

عاجل "أردوغان يفعلها".. تركيا تعلن رسمياً قطع علاقتها مع إسرائيل وإغلاق أجوائها نهائياً أمام الطائرات الإسرائيلية

أردوغان يقطع العلاقات مع إسرائيل

وقال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أن إنهاء تركيا لكافة علاقاتها مع إسرائيل جاء احتجاجاً على حرب غزة ومخالفة إسرائيل لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وأضاف فيدان أن إسرائيل تريد احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وتنهي مسألة حل الدولتين بمساعدة أمريكا.

اقرأ أيضاً معنا:

وأوضح وزير الخارجية التركي أن أنقرة أوقفت تعاملاتها التجارية مع إسرائيل رداً على الممارسات الوحشية في قطاع غزة والتجويع الممنهج لأكثر من 2 مليون فلسطيني، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة من الفوضى، وأن النظام العالمي عجز عن وقف الممارسات الإسرائيلية في غزة.

تعليق إسرائيل على قطع تركيا لعلاقاتها معها

وتسبب قرار أردوغان بقطع علاقات تركيا مع إسرائيل في حالة من الغضب داخل الكيان، وأشار أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى أن قرارات تركيا الصادرة اليوم ستتسبب في موجة غلاء كبيرة داخل إسرئيل.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.