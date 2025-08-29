عاجل “أردوغان يفعلها”.. تركيا تعلن رسمياً قطع علاقتها مع إسرائيل وإغلاق أجوائها نهائياً أمام الطائرات الإسرائيلية

في واقعة هي الأولى من نوعها من بين دول العالم، أعلن وزير خارجية تركيا بناءً على توجيهات الرئيس أردوغان، عن قطع كافة العلاقات التجارية والإقتصادية مع إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي التركي نهائياً أمام كافة الطائرات الإسرائيلية، وذلك رداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

أردوغان يقطع العلاقات مع إسرائيل

وقال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أن إنهاء تركيا لكافة علاقاتها مع إسرائيل جاء احتجاجاً على حرب غزة ومخالفة إسرائيل لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وأضاف فيدان أن إسرائيل تريد احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وتنهي مسألة حل الدولتين بمساعدة أمريكا.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن أنقرة أوقفت تعاملاتها التجارية مع إسرائيل رداً على الممارسات الوحشية في قطاع غزة والتجويع الممنهج لأكثر من 2 مليون فلسطيني، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة من الفوضى، وأن النظام العالمي عجز عن وقف الممارسات الإسرائيلية في غزة.

تعليق إسرائيل على قطع تركيا لعلاقاتها معها

وتسبب قرار أردوغان بقطع علاقات تركيا مع إسرائيل في حالة من الغضب داخل الكيان، وأشار أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى أن قرارات تركيا الصادرة اليوم ستتسبب في موجة غلاء كبيرة داخل إسرئيل.