عاجل.. أردوغان يفاجئ العالم بإعلانه الذهاب إلى غزة ويؤكد على عدم احترام إسرائيل للإتفاقيات والمواثيق

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العودة إلى أجواء الحرب مرة أخرى، مؤكداً على أن عودة أجواء الإبادة الجماعية مرة أخرى سيكون ثمنها باهظ، وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل لها سجل حافل في نقض المواثيق وأنهم دائماً يتزرعون بأمور تافهة لنقض المواثيق وعدم الإلتزام بالإتفاقيات.

الرئيس التركي يحذر إسرائيل من عدم التزمها بوقف الحرب

وشدد أردوغان على ضرورة الإلتزام الكامل بالإتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، وتطبيق كافة بنوده كاملة، مؤكداً على أن تركيا تقع عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل.

اقرأ معنا أيضاً:

وفي سياق متصل وأمام جمع كبير من المواطنين الأتراك، هتف الأتراك مناشدين رئيسهم رجب طيب أردوغان بالذهاب إلى غزة، ففاجأهم أردوغان قائلاً لهم أنا سأذهب أولاً إلى غزة وبعدها تذهبون أنتم.