أخبار عالمية

عاجل.. أحداث أمنية خطيرة في غزة تزلزل أركان نتنياهو وحكومته ولغز الصورة التي نشرتها القسّام وحماس

سيد عطية

أحداث أمنية خطيرة وقعت على مدار ساعات الليل في غزة، وحدث تلو الآخر وقتلى وجرحى وأسرى من الجيش الإسرائيلي بحي الزيتون في غزة، وأكد الإعلام العبري أن هناك 4 أحداث أمنية خطيرة وقعت في غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

عاجل.. أحداث أمنية خطيرة في غزة تزلزل أركان نتنياهو وحكومته والقسّام تنشر " تذكروا الموت أو الأسر"

أنباء عن أسر 4 جنود إسرائيليين في غزة

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن جنودهم تعرضوا للعديد من الكمائن المحكمة، والحديث الآن يدور عن قتيل وإصابة نحو 11 آخرين حالتهم خطره، والدفع بما يقرب من 10 طائرات لإجلاء القتلي والجرحى، ولكن الحدث الأصعب لجيش نتنياهو هو فقدان 4 جنود وضباط إسرائيليين وعدم العثور عليهم لا في القتلى ولا في الجرحى.

اقرأ معنا أيضاً:

وفرضت إسرائيل رقابة مشددة على هذه الأحداث التي وقعت في غزة وحظرت النشر نهائياً عنها، وجاء ذلك تزامناً مع نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة تعود لأسر جنود يوم 7 أكتوبر، وكتبت عليها “نذكر من ينسى الموت أو الأسر”، مما يدل على أن هناك أسرى، وننتظر تغريدات أبو عبيدة خلال الساعات القادمة لتأكيد وتفاصيل عملية أسر.

وفي حال تأكيد أسر حماس لأربع جنود إسرائيليين غزة، فإن هذا سيكون بمثابة زلزال سيهز أركان نتنياهو وحكومته وجيشه، وسيكون له ما بعده.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.