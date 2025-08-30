عاجل.. أحداث أمنية خطيرة في غزة تزلزل أركان نتنياهو وحكومته ولغز الصورة التي نشرتها القسّام وحماس

أحداث أمنية خطيرة وقعت على مدار ساعات الليل في غزة، وحدث تلو الآخر وقتلى وجرحى وأسرى من الجيش الإسرائيلي بحي الزيتون في غزة، وأكد الإعلام العبري أن هناك 4 أحداث أمنية خطيرة وقعت في غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

أنباء عن أسر 4 جنود إسرائيليين في غزة

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن جنودهم تعرضوا للعديد من الكمائن المحكمة، والحديث الآن يدور عن قتيل وإصابة نحو 11 آخرين حالتهم خطره، والدفع بما يقرب من 10 طائرات لإجلاء القتلي والجرحى، ولكن الحدث الأصعب لجيش نتنياهو هو فقدان 4 جنود وضباط إسرائيليين وعدم العثور عليهم لا في القتلى ولا في الجرحى.

اقرأ معنا أيضاً:

وفرضت إسرائيل رقابة مشددة على هذه الأحداث التي وقعت في غزة وحظرت النشر نهائياً عنها، وجاء ذلك تزامناً مع نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة تعود لأسر جنود يوم 7 أكتوبر، وكتبت عليها “نذكر من ينسى الموت أو الأسر”، مما يدل على أن هناك أسرى، وننتظر تغريدات أبو عبيدة خلال الساعات القادمة لتأكيد وتفاصيل عملية أسر.

وفي حال تأكيد أسر حماس لأربع جنود إسرائيليين غزة، فإن هذا سيكون بمثابة زلزال سيهز أركان نتنياهو وحكومته وجيشه، وسيكون له ما بعده.